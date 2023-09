"La tía de la micro" de TikTok: ¿Quién es la nueva participante de "Tierra Brava"?

El reality show "Tierra Brava" confirmó este martes a la tiktoker Azzartt Maveth como su nueva participante, acumulando un total de seis nombres.

El programa, que pretende estrenarse en octubre, ya confirmó a Junior Playboy, Eva Gómez, Jhonatan Mujica, Valentina "La Guarén" Torres, Pamela Díaz y Maveth, quien es conocida como "la tía de la micro".

"Era un sueño que tenía y llevo más de un año y medio en esto", contó la mujer de 27 años que se desempeña como chofer de micros en Santiago.

¿Quién es Azzartt Maveth?

En su infancia la nueva concursante del reality de Canal 13 sufrió el abandono de su madre y quedó al cuidado de padre, una persona en situación de discapacidad. "Mi papá no tenía con quién dejarme, y decidió dejarme en el Sename para que me cuidaran bien", señaló.

Hasta su mayoría de edad Azzartt Maveth vivió en un centro de menores, aunque explicó que "con mi papá nunca perdimos la comunicación porque me iba a ver todos los domingos sagradamente, pasaba a la feria y me llevaba frutas, verduras, colación. Yo vivía en el Sename pero no estaba abandonada, tenía familia aunque no viviera con mi familia".

Hace seis años se convirtió en madre, razón por la cual quiso cumplir su sueño de convertirse en chofer del Transantiago. "Siempre me dio vuelta la idea, y cuando fui mamá dije 'ahora es cuando'. Primero saqué la licencia particular, la clase B, para tener auto, y después tuve que esperar dos años para sacar la profesional", detalló.

Un éxito en TikTok

Desde entonces Maveth se ha dedicado a publicar videos en lal red social TikTok con diversas vivencias que ha tenido a bordo de las micros.

En su cuenta acumulua más de 190 mil seguidores y casi 5 millones de "me gusta" a su contenido.