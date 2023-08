"Le ofrecieron 10 millones": Berta Lasala confirma negociación con reality de Canal 13

La actriz Berta Lasala reveló que fue contactada para ser una de las integrantes del nuevo reality show de Canal 13, "Tierra Brava".

Todo fue contado en el programa "Claudia Conversa", de TV+, donde Patricio Sotomayor dijo que "alguien va a traicionar al equipo. Le ofrecieron un sueldo mensual de 10 millones de pesos, y en 'Gran Hermano' pagan $80 mil por capítulo".

Así, le preguntaron directamente a la panelista del programa animado por Claudia Conserva: "¿Fuiste a la reunión en Canal 13 para entrar al reality?".

Berta Lasala fue honesta: "Sí, fui".

"Esa no me la habías contado, te quedaste piola ¿Qué pasó?, ¿no era conveniente?", preguntó Conserva y la actriz confesó que "sí era conveniente, (pero) no me siento cómoda en esa situación de reality (...) Pensaba que, con lo 'condorienta' que soy, sería un meme semanal".