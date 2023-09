Lo confirmó: Alessia terminó su relación con Bambino tras salir de Gran Hermano

Alessia Traverso y Fernando "Bambino" Altamirano, ex concursantes de "Gran Hermano", confirmaron que terminaron su relación de pareja, luego que ella saliera del reality show este martes.

Bambino fue el quinto eliminado del programa y la pareja estuvo cerca de dos meses separada. Mientras él seguía recordándola en cada aparición que tenía en la TV, ella no podía tener contacto con el joven, debido al encierro.

Ahora Alessia volverá al reality porque sus compañeros la escogieron en el repechaje, mientras que Fernando no alcanzó a ser elegido. Eso sí, aún tiene la posibilidad que el público vote por su reingreso.

¿Por qué Alessia terminó con Bambino?

Tras salir eliminada de "Gran Hermano", Alessia pudo tener esa conversación pendiente que se debía con Bambino y también con su familia.

"Es muy diferente estar afuera, pero yo ya lo sabía. Dentro de la casa igual siempre lo quise respetar, porque cuando me gusta de verdad alguien, respeto igual la relación, aunque no estemos pololeando ni nada", dijo Alessia a TiempoX.

La cantante reconoció que "acá afuera estamos volviéndonos a conocer de cero. Él me vio dos meses, pero yo no lo vi, entonces le dije que me tuviera paciencia, porque necesito ir muy lento (...) Fui muy honesta con él, quise tener responsabilidad afectiva y que necesito un poco de espacio, pero para que nos conozcamos de nuevo. Lo quiero mucho, me gusta, así que quiero seguir conociéndolo".

"Vamos a seguir conociéndonos y ojalá que todo se de bien. No me cierro a una amistad, a una relación, tenemos que volver a conocernos", sentenció.

Bambino entendió la decisión de Alessia

Fernando tuvo una positiva actitud en torno a la decisión de Alessia "Por supuesto que los sentimientos o la relación va cambiando, un poco apangándose y por eso aquí afuera tenemos que ir de nuevo", aclaró.

"Ella salió con dos meses sin verme entonces obviamente algo cambia, es normal, porque estábamos acostumbrados a vernos todo el día (...) Ella es una mujer libre, que le vaya bien adentro, yo también soy una persona libre aquí afuera", dijo al citado medio.

"Ya lo hemos conversado, anoche estuvimos juntos, y yo creo que las cosas están claras, para ambos... El día de mañana veremos qué pasa", sostuvo el exchicoreality.