"Lo eché": Pincoya confirma acusaciones de Ignacia Michelson sobre Rubén Gutiérrez

La primera versión de "Gran Hermano Chile" se vio marcada por varias polémicas, aunque la expulsión de Rubén Gutiérrez por abuso sexual contra Scarlette Gálvez fue uno de los hechos que más dio que hablar.

Si bien la salida del excarabinero ocurrió en septiembre, fue a inicios de diciembre que Ignacia Michelson, exparticipante del programa, reveló que no era la primera vez que el oriundo de Yungay trataba de sobrepasarse con una de las jugadoras, ya que una noche intentó colarse en la cama de Cony Capelli mientras esta estaba medicada.

"Él se pasaba de manos siempre con todas (...) Cony me dijo 'yo le creo a Eskarcita porque un día él se fue a meter cuando yo estaba durmiendo'. En su cama, pero de Cony, y Pincoya lo echó", dijo la DJ en dicha ocasión en un live de "Qué te lo digo".

"Lo eché cagan..."

Ahora bien, Jennifer Galvarini, mejor conocida como Pincoya, confirmó los dichos de la ex de Marcianeke.

"Fue verdad que Cony estaba con un medicamento y vi que Rubén había llegado al dormitorio a acostarse con ella", partió contando la finalista del reality show.

Sin embargo, la técnico en enfermería aclaró que en esa ocasión "no lo vi con la intención de que le iba a hacer algo a ella" y que su verdadero motivo para sacarlo de la habitación era "porque roncaba".

"Lo eché cagando. Le dije: '¿Qué estás haciendo acá? Te vas'", añadió la chilota.

Asimismo, la mujer de 48 años, que reiteró no haber pensado que Gutiérrez tuviera una segunda intención con la ganadora del programa, afirmó haber sido protectora de sus compañeros de encierro,

"A mí no me parecía que Rubén se fuera a acostar en una cama, más cuando una persona no estaba bien (...) Si lo hubiese visto, no lo cuenta", sentenció Galvarini.