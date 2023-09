"Los peores": Mónica reaccionó a la polémica escena de los porotos en Gran Hermano

Tras su salida de "Gran Hermano", Mónica Ramos, la participante ás longeva en la historia global del reality show, participó de la entrevista al eliminado la noche de este miércoles.

Fue en este panel que la feriante de 77 años fue consultada sobre un polémico episodio que vivió dentro de la casa: las imágenes donde se ve que arroja un plato de porotos a la basura.

"¡Fueron los peores porotos que comí en mi vida! Y los pobres cabros se los tuvieron que comer", lanzó Ramos.

Bajo esta misma línea, la adulta mayor aseguró que "estaban duros, secos y sin zapallo".

"¿Eran muy malos los porotos o era un poquito porque los había hecho la Pincoya? Porque cuando a ti te contaron que ella los iba a hacer dijiste 'ya no me gustaron'", consultó Michael Roldán a la duodécima eliminada de la casa, en referencia a los conflictos que tuvo la colera con la chilota.

"No, pero antes ya había dicho, los probé y ya no me gustaron", aseguró Mónica.

Una de las escenas más tristes o crueles de GH, Soa Monica tirando a la basura los porotos que cocinó Pincoya y en su propia cara sin pena ni nada… tirando la comida 🤦‍♀️💔#theluloshow #TheLulosShows #thelulosshow pic.twitter.com/EL8fIzcsHu — YlaqueLule💅 (@Prialva28876863) August 23, 2023

La relación con Pincoya

Si bien Ramos pareció haber salido de la casa en buenos términos con la favorita del público, los panelistas aprovecharon para consultar sobre los encontrones que protagonizó con la chilota.

"¿Cómo era en verdad su relación con Jennifer? A usted le molestaban mucho algunas cosas que ella hacía, ¿no?", preguntó Roldán.

"Sí, cosas que en realidad a mi edad no concordaban. Pienso que había mucho público con niños y ella hacía cosas que para mí no estaban bien", expresó la oriunda de La Florida respecto al lenguaje y desnudos de Galvarini dentro de la casa.

Asimismo, Francisca García-Huidobro señaló a Mónica: "Dentro de la casa, fue quien más se preocupó por usted. Ella siempre se preocupó de que a usted nunca le faltara un plato de comida".

"No es que yo le tenga mala, el domingo, cuando yo ya tenía la intuición que me venía, porque lo habíamos hablado con Gran Hermano", respondió.

"Yo a ella le dije 'cuando yo vaya a trabajar a mi feria o donde esté, siempre me voy a acordar de ti con cariño, porque te quiero y te acepto tal cual eres", reveló la adulta mayor, añadiendo que otros participantes le expresaron su incomodidad sobre las acciones de la técnico en enfermería.