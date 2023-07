Mamá de Coni Capelli se refiere a pelea de su hija con Trinidad Cerda en "Gran Hermano"

El programa "Gran Hermano" vivió un tenso episodio este jueves luego de que un problema entre Constanza Capelli y Trinidad Cerda llegara a Francisca Maira, con quien protagonizó un fuerte encontrón.

Luego de consultarle a Capelli por su conversación con Cerda, Maira hizo referencia a los problemas de adicción que la bailarina clásica tuvo en el pasado, preguntando: "¿Por qué reaccionas así siempre con copete?".

Ante esto, la modelo terminó perdiendo la paciencia y discutiendo a gritos con la emprendedora, siendo separadas por sus compañeros.

Posteriormente, Constanza habló nuevamente con Trinidad, reclamando el poco apoyo que ha sentido de su parte y pidiéndole que se aleje.

"El tema con Trini partió porque ella me comenzó a contestar de cierta manera. No fue solamente conmigo, también tuvo un conflicto con otra persona y empecé a notar como que ella empezó a descuidar la relación de amistad en ese sentido, y desde ahí partieron todas las discusiones. No fue la primera que tuvimos y no fue sobre Fran, sino que a raíz de otras cosas", comentó Capelli más tarde.

La madre de Coni se refirió a la pelea

Ante este hecho, los televidentes expresaron sus opiniones en redes sociales, tratando a Trinidad, quien reveló hace unos días que es una mujer transexual, de "desleal", "falsa" y "amarilla".

A raíz de estos comentarios, Paola Capelli, madre de Constanza, decidió pronunciarse a través de Twitter en defensa de ambas jugadoras.

"Dos mujeres hermosas que han sufrido en sus vidas. Mi bebé que sufre cuando tocan heridas que no han sanado y Trini que hace todo por tratar de encajar cuando te han dañado tanto. Eso no las convierte en malas personas solo en chicas que aún no han sanado", señaló, recibiendo el apoyo de varios usuarios de la plataforma.