Mamá de Trinidad de "Gran Hermano" reaccionó a la revelación de su transición de género

A inicios de esta semana, Trinidad Cerdad reveló en el reality "Gran Hermano" que nació con otro género, lo que generó la reacción de su madre.

Trini contó a sus compañeros que nació "con otro género. He vivido toda mi vida intentando vivir lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido o no generarme daños, pero es una historia que tengo que contar con orgullo y si se burlan o no de mí, ya no es mi gracia".

Esta revelación fue comentada por su madre, Carolina Baeza, quien afirmó que se mantuvo expectante desde que comenzó el reality "Gran Hermano". "Yo sabía que la confesión iba a venir en algún minuto pero no sabía cuándo", dijo.

"Siempre le pedí a Dios que la guiara a hacerlo en el momento preciso para que llegara al corazón de la gente, que es lo que ella quería", agregó Baeza.

"Me sentí orgullosa y obviamente lloraba con hipo. Era un llanto de por fin soltar esto que tenía dentro", afirmó la madre de Trinidad, junto con decir que la actriz y auxiliar d evuelo "ahora es libre".