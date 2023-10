Max Cabezón se definió como "sapiosexual" en "Tierra Brava": ¿Qué significa?

Un íntimo y profundo momento protagonizó Max Cabezón en un reciente capítulo de "Tierra Brava" en Canal 13.

En medio de una dinámica dirigida por Sergio Lagos, el concursante de "MasterChef Chile" profundizó sobre el concepto de "sapiosexual" y sobre cómo se aplica en su caso en particular.

"Mira, creo que lo he hablado con un par de personas de acá, porque en un principio todos te preguntan 'oye te gustan las minas' o 'te has comido a hueones'", partió explicando el cocinero.

"Fabio (Agostini) hoy me molestaba y me decía: 'joder, yo pensé que te gustaban los chicos'; y a final me he dado cuenta que yo siento atracción sexual, o me gustan las personas, cuando es alguien realmente inteligente", agregó.

Así se dio cuenta

Cabezón relató que se dio cuenta de su orientación sexual ante las insistentes consultas de otras personas sobre el tema.

"De repente he conversado con personas que me dicen 'mi tipo de personas es alto, morocha o rubia, y comienzan con los cánones físicos; y a mí me provoca y me excita cuando me comienzo a enamorar de una mente", sentenció.

Pese a no existir como concepto en la RAE, la definición se ha utilizado para aquellas personas que sienten una atracción por un otro por su su inteligencia cognitiva y/o emocional.