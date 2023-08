"Me despedí de los que me interesaban": Francisco habló de su paso por "Gran Hermano"

Francisco Arenas, sexto eliminado de "Gran Hermano", estuvo en el panel del programa para hablar sobre su paso por el reality show.

El participante de 61 años, que causó polémica dentro de la casa al ignorar a Jorge y Hans durante su salida, señaló que decidió despedirse "de la gente que me interesaba a mí. Soy honesto y no me quise despedir de ellos".

"Yo quiero saber si cuando veamos a Pancho en el canal, va a ser capaz de darme la mano, porque el hueon no se despidió (...) se va a cagar entero cuando me vea, mala clase (sic)", dijo el ganador de Mister Chile tras la salida de Arenas, recordaron los panelistas.

Al respecto, el "papá Lulo" reveló en el programa que, si bien no tiene nada contra Aldoney, algunas de sus actitudes no fueron de su agrado. "En un momento estuvo con Pincoya y un día le dijo 'pégate la cachá vieja porque capaz que te agarre a patadas' en un tono pesado. Ella me lo comentó a mí y le dije 'y tú, le das de comer y te muerde la mano', incluso no lo quiso votar y lo voté yo".

🔴 Francisco respecto a que no quiso despedirse de Jorge "Hay actitudes que no me gustaron, lo encontré falso"💪🔥 #GranHermanoCHV pic.twitter.com/KzG0Ge6KjB — Alee (@SoyAleeOrtiz) August 1, 2023

Asimismo, el oriundo de Maipú, que conformaba la "resistencia", también llamada "familia Lulo" junto a "Pincoya" y Coni, confesó sentirse decepcionado de Hans.

"Me comentó que me quería votar, que yo era como el papá de él y resulta que a tu papá no le pegas una puñalada", expresó.

Al ser consultado por la relación entre Constanza y Sebastián, el mecánico y camionero comentó que, pese a que Ramírez le agrada, la relación se volvió "muy tóxica".

"Yo vi a Coni como una hija y uno protege a los hijos. La aconsejé harto de que no le convenía", contó.

Además, Nicolás Quesille destacó el desarrollo de Francisco dentro de la casa.

"Fui un gran crítico en los primeros días de tu paso por la casa, sentía que no existías. Y en el momento que empezaste a existir también lo dije, y de repente empezaste a ser un hombre empático, un hombre que entendía a los demás, un hombre con madurez y creo que eso lo fue percibiendo el público (...) algo hiciste en esa casa", comentó el panelista del reality.