"Me dijo que era la única mujer que él amaba": Ex de Pailita entró con todo a "Gran Hermano"

"Llegué a la fama hace un tiempo porque tuve una relación con una persona que se hizo muy conocida. Mi pareja fue el cantante urbano Pailita", así se presentó Skarleth Labra en el reality show "Gran Hermano" que comenzó este domingo.

La joven tiene 18 años "recién cumplidos", lo que la convierte en la menor de los participantes del programa de Chilevisión.

Skarleth es bailarina y se dedica a crear contenido en TikTok, aunque -cómo ella misma admitió- se hizo conocida luego de "funar" a Pailita, a quien catalogó de "manipulador, narcisista, malo, arrogante".

En el reality show habló sobre el famoso cantante urbano: "Me prometió el mundo entero. Dijo que me quería llevar de viaje, que yo era la única mujer que él amaba de verdad. Empezamos a terminar, empezamos a volver, empezaron los problemas, así que terminamos definitivo", contó.

Según Skarleth, después de la "funa" fue "duramente criticada en las redes sociales. Los haters son muy crueles. Me critican mi forma de vestir, mi pelo, mi maquillaje, todo. Y por eso estoy aquí, porque quiero que me conozcan de verdad, quiero que sepan que no soy como me dejaron, mal parada".