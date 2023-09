"Me sacaste a mi hijo conch...": Así fue la dura pelea entre Pincoya y Francisca en Gran Hermano

Francisca Maira y Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, estuvieron a punto de llegar a los golpes durante el último capítulo de "Gran Hermano".

La discusión comenzó cuando Pincoya dijo que en el reality "todos eran amigos", haciendo referencia a que Francisca y Raimundo se conocían desde antes.

"Oye, Pincoya no me huei a mí, ya te dije ya. A mí no, al resto sí. Ridícula. Te da miedo salir para afuera, tenís que puro hacer show. Yo me voy feliz mañana, porque tengo futuro. Te cagai de miedo por irte, porque no tenís pega nicagando afuera", dijo Fran.

"Me voy a ir de esta casa porque tengo futuro, no como vo' hueona que no tenía pega...estás aquí por tu cagá de hijo", agregó según lo recabado por Publimetro.

En ese momento, Pincoya se lanzó sobre Francisca e Ignacia Michelson junto a Constanza. "Me sacaste mi hijo conche...", se le escucha decir a la chilota.

Tras ello, Constanza intentó calmar a Jennifer para que no la expulsaran del reality, pero continuó discutiendo con Raimundo por no meterse en la discusión y por ser "desleal".

Él le respondió que no se merecía los tratos que ella Constanza le dio durante la fiesta, donde ella perdió el control y le gritó, entre muchas cosas, que "le haría la vida imposible" si se iba Pincoya.

Revisa el momento:

