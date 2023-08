"Mi mea culpa": Trinidad reflexionó sobre el fin de su amistad con Coni en Gran Hermano

Hace dos semanas, Trinidad Cerda se convirtió en la octava eliminada de "Gran Hermano", obteniendo un récord de votación en la versión chilena del programa.

Y es que los conflictos con Constanza Capelli, que fue en un principio su mejor amiga dentro del encierro, motivaron al público a expulsarla con el 94% de los votos.

El mea culpa de Trini

Como invitada en el podcast "Qué onda con Ro", la tripulante de cabina fue consultada sobre las discusiones con la bailarina clásica, haciendo una reflexión al respecto.

"¿Te diste cuenta que la Coni te defendía mientras tú la pelabas?" preguntó Ro Zamora, conductor del espacio, a la mujer de 35 años que respondió: "Sí, me di cuenta de eso, me siento mal con esto. No lo había visto, me da pena y hago mi mea culpa".

"Cuando yo conté mi historia, después fue la placa y todo, Coni dijo algo súper lindo en mi defensa y yo estaba acostada, no lo escuché", señaló la tripulante de cabina.

"Después cuando decía 'yo te defendí' y ya nos estábamos peleando, como que no me hacía tanto sentido porque yo decía 'de qué, cuándo', pero yo no escuché estas escenas, no las vi", añadió.

Segundos después, Trini reflexionó sobre no haber apoyado a Capelli ante los conflictos que tuvo con los otros participantes.

"Me siento mal de haberme abstraído también, cuando debía haber dicho '¿sabes qué?, tengo una opinión y eso no se dice'", sentenció.

La exjugadora de "Gran Hermano" hablará de su historia y paso por la casa este viernes en "Podemos Hablar" de Chilevisión, donde compartirá con Karol Lucero, Claudio Arredondo y Macarena Venegas.