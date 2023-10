Mónica de Gran Hermano reveló por qué aceptó repechaje: "Necesito la plata"

La ex participante Mónica fue una de las que postuló al repechaje para poder volver a Gran Hermano, pero no le fue bien en el repechaje.

Esta semana, el reality show de Chilevisión reintegró a tres ex jugadores en la casa, pero Mónica no fue elegida ni por sus ex compañeros ni por el público.

En la previa a que se conocieran los nombres de los reingresos, fue la propia Mónica quien explicó las razones para intentar volver a la casa de Gran Hermano.

En un video publicado por Michael Roldan, la ex participante declaró: "Se me quebró una pieza de la prótesis dental, entonces necesito esa plata, porque tengo que pagarla".