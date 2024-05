"Moscas muertas": Mariela Sotomayor explotó contra sus compañeras en "Ganar o Servir"

La periodista Mariela Sotomayor explotó en contra de sus compañeras del reality "¿Ganar o Servir?" durante una actividad grupal.

La ex "Primer Plano" no ha tenido una buena convivencia con sus compañeras: la semana pasada peleó con Camila Recabarren, Faloon Larraguibel y Blue Mary por una dinámica grupal en la que terminó llorando.

Ahora, en un contexto similar, Sotomayor alzó la voz ante todos sus compañeros para exigir que dejaran de referirse a ella. "Cuando estoy más alegre tengo una faceta y cuando me hinchan, tengo otra", dijo. "Pero sin llorar", le replicó Recabarren.

"Ahora están todas... Tírense de a una... El rival más débil, vamos a ver quien es la más débil", agregó Sotomayor, dirigiendo la mirada al resto de las mujeres del encierro. Luego, dirigiéndose a Camila Recabarren, dijo "para la hueá (sic) porque no te voy a tener la misma paciencia que te tuve".

"¿Tú crees que porque yo lloré un día me vas a venir a hacer llorar todos los días? ¿O que con tu grupo de amigas me van a venir a huevear? Están muy equivocadas. ¿Ustedes creen que no conozco el tono de las mosquitas muertas que me han hecho sentir mal en la vida? Soy muy buena onda, pero cuando me huevean se encuentran conmigo", vociferó, retirándose entre gritos del lugar.