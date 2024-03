Naya Fácil revela que causa judicial podría dejarla fuera del reality de Canal 13

Nayadeth Neculhueque, mejor conocida como Naya Fácil, reveló compleja situación legal que podría dejarla fuera del reality "Ganar o Servir".

Tras acudir virtualmente a una audiencia con la Fiscalía de Caldera, localidad donde la joven fue imputada por el delito de ultraje de objetos y lugares de culto, la personalidad de redes sociales reveló que la autoridad decidió reabrir la causa en su contra.

"Estoy metida en un problema más o menos, como saben el reality es pronto y me dejaron un mes de investigación y reabrieron la causa", partió contando a sus seguidores, recordando que esto ocurrió luego de que un altercado en un bar de Viña del Mar la llevara a ser formalizada por agresiones a un trabajador del local.

Bajo esta línea, Neculhueque señaló que, tanto ella como su abogada se contactaron con Canal 13 para explicar su situación.

"Algo en mí no quiere que yo esté en tele. Asistí a alrededor de 6 reuniones para negociar y todo. El día que yo iba a firmar pasó algo en mi vida, después otro día que me había comprometido a ir a Canal 13 me hicieron la encerrona", explicó la intérprete de "Show Show".

"La vida me está diciendo que algo pasa. Tenía todo listo y se me reabrió la causa. El universo me está hablando (...) Yo prefiero estar bien legalmente. Si uno tiene que aplazar oportunidades, en este caso, lo de la tele, yo lo voy a hacer", sentenció.