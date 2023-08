"Necesito asistencia médica": el incidente que llevó a Raimundo a pedir ayuda a Gran Hermano

Una particular situación llevó a uno de los participantes de "Gran Hermano" a solicitar asistencia médica.

"Gran Hermano, se me acaba de partir un diente", dijo Raimundo Cerda al ente anfitrión de la casa mientras hacía ejercicio en el patio.

"Voy a necesitar asistencia médica. No es pa' tanto pero se me partió al medio. No sé cómo", explicó el egresado de agronomía.

Rai le pide al Big asistencia médica porque se le partió un diente.#TheLulosShow pic.twitter.com/6L2qWVyCa1 — ★ 𝓝𝓲𝓮𝓿𝓮𝓼 Ḁω ☆ (@Nieves__AT) August 21, 2023

Ante esto, varios seguidores del reality show comentaron el hecho pidiendo que, tal como sucedió con Lucas Crespo y su hernia, Cerda fuera llevado a un recinto médico.

Dónde queda exactamente la casa de Gran Hermano? Es pa ir a tirarle la gotita pa que la Coni pegue su anillo y el Rai su diente, ya que producción no hace nadA#TheLulosShow pic.twitter.com/8ygbkpOHC5 — mari (@mrnllrv) August 21, 2023

rai "gran hermano se me partió el diente, necesito atención médica"



mínimo que lo lleven al dentista, si hicieron el medio escándalo por la "hernia" del lucas

ley pareja para todos #TheLulosShow pic.twitter.com/k4BdPh37A1 — 🩰 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) August 21, 2023

Raimundo lleva 3 semanas y ya le quieren pegar, estuvo en placa, le llegó un almohadazo y se le partió un diente. #TheLulosShow — Ámbar | SKARLETH al 3331 (@LoveWilRemember) August 21, 2023

://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8" >