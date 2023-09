Nicolás Solabarrieta y su ingreso a "Tierra Brava": "No quiero convertirme en chico reality"

El ex futbolista Nicolás Solabarrieta habló sobre su ingreso al reality show "Tierra Brava", el cual se estrenará este domingo 1 de octubre en Canal 13.

El hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara no entrará desde el comienzo del programa, aunque su participación ya fue oficializada por el canal. Pese a ello, señaló a Lun que "no tengo esta idea de trabajar en TV o animar eventos, no estoy buscando convertirme en un chico reality".

Según Solabarrieta Vergara, su ingreso a "Tierra Brava" se debe a que "tengo mi emprendimiento de ropa, entonces esta oportunidad me sirve para invertir en ella y hacerla crecer".

También confesó que le llamaron la atención las competencias físicas que tendrá el espacio: "no me imagino estar encerrado en una casa, hasta la persona más cuerda del mundo perdería los estribos".

¿Qué dicen sus papás?

Al igual que sus ganas, el convencimiento de sus padres para que entrara al reality es bajo. De hecho no estuvieron de acuerdo con la idea que su hijo mayor se convirtiera en chico reality.

"No les gustó mucho la decisión porque ellos son muy ajenos a los realities. Además conversamos que puede ser un arma de doble filo", confesó Nicolás (27 años), aunque agregó que "al final las decisiones las tomo yo".

"Sé que no están muy convencidos, pero después van a cambiar de opinión", concluyó el joven, que pretende estudiar diseño tras su experiencia en "Tierra Brava".