"No he hecho nada": Ariel Wuth se defiende ante acusaciones por "abusador"

El domingo pasado, los participantes del reality de Chilevisión "Gran Hermano" fueron sometidos a la votación del público, con la unánime decisión de que Ariel Wuth debía ser el próximo eliminado.

El artista callejero había sido criticado anteriormente por polémicos comentarios de índole sexual, ganándose la molestia de los televidentes. Al respecto, el excontrincante se pronunció.

más encima el muy ktm dice “la mina se la echo” violín culiao ARIEL AL 3331#GranHermanoCHV



pic.twitter.com/NUaNCVkNuY — j 🇨🇱 (@SK4PA) June 30, 2023

"No soy así"

"Me tildan de abusador. Yo estoy consciente que la historia no la terminé yo, la terminó la gente. Agarró vuelo para un lado que no era. La gente se quedó con lo que la edición muestra o la gente opina. En las redes hay mucho odio, mucha mala onda", señaló Wuth a TiempoX.

Asimismo, el exchico reality salió en su propia defensa. "No he hecho nada, no tengo vergüenza en decirlo, no he hecho absolutamente nada", enfatizó. La historia terminó de una manera totalmente distinta, no quiero dar detalles porque es muy incómodo, pero ni siquiera hubo lo que dicen que hubo".

"Igual es parte de. Todos tenemos momentos malos y momentos buenos. Algunos sacamos aprendizaje antes, otros después. Ojalá la gente se de cuenta que no soy así, que no es a la realidad a la que pertenezco", sentenció Ariel Wuth.