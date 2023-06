"No le encuentro sentido": Pailita responde a los dichos de Skarleth Labra en "Gran Hermano"

El ingreso de Skarleth Labra a "Gran Hermano" ha llamado la atención del público debido a su tormentosa relación con Pailita, que terminó hace unos meses con una pelea expuesta en redes sociales.

Bajo esta línea, la joven oriunda de Punta Arenas se sinceró con sus compañeros sobre su romance con el exponente urbano, asegurando que "la fama le cambió la vida".

"Yo ahora entiendo que él no sabe estar con alguien establemente porque la fama le cambió la vida. La fama, la plata.... Entonces él no saber estar en una relación estable", expresó Labra en esa ocasión, donde reveló que su relación con el artista comenzó cuando él tenía 20 y ella "como 14, 15, entre esa edad".

La respuesta de Pailita

Ante estos dichos, Michael "Guagüito" Roldán, panelista del programa de Chilevisión, contactó al intérprete de "Llámame Bebé", quien se refirió por mensaje a la participación de la bailarina en el reality.

"Hermanito eso no es tema para mí, ella verá cómo quiere quedar ante la gente. Para mí ya es tema superado, que le vaya bacán no más acá no se le desea maldad a nadie", aseguró el cantante según lo expuesto por el periodista.

"Obviamente es fome que hable de mí porque no le encuentro sentido, si ya pasó y ella está pololeando. Pero es un tema absolutamente de ella, cada persona demuestra cómo es con sus actitudes", sentenció Carlos Raín, nombre real del reggaetonero.