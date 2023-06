Nuevo conflicto en "Gran Hermano": Skarleth se aburrió de "la Pincoya" y la encaró por alusiones a Pailita

Skarleth Labra, una de las participantes favoritas del público de "Gran Hermano", no aguantó más las burlas de la polémica Jennifer "la Pincoya" Galvarini, y la encaró en el reality show de Chilevisión.

"Deberías pensar las cosas malas que haces", le lanzó la joven de 18 años a la concursante de 48, oriunda de Chiloé, quien cantó algunas canciones de Pailita, pese a saber que es la ex pareja de Skarleth.

Galvarini quiso ofrecerle disculpas, pero la bailarina no quiso saber más de ella.

"Me caes la raja y tú lo sabes", dijo Jennifer, a lo que Skarleth respondió: "Si te caigo la raja, tú no deberías hablar de mí así", aludiendo a sus conversaciones con otros participantes sobre ella.

Skarleth no aguanta más a la Pincoya.



"Te he aguantado caleta cosas que ni siquiera me debería aguantar, las he tomado de risa ¿Y tu después me decís eso? De verdad, me molestó caleta lo que hiciste" -Skarleth a Jennifer. #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/x64ilvdBKB