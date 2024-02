"Nunca le compré el personaje": Jorge Aldoney y el motivo del distanciamiento con Pincoya

El exparticipante de "Gran Hermano", Jorge Aldoney, aseguró que ya nada queda de la amistad que alguna vez tuvo con su excompañera de encierro Jennifer "Pincoya" Galvarini.

Cabe recordar que en algún momento del encierro, ambos tuvieron una relación de amistad y con el paso del tiempo las cosas fueron cambiando.

"Es una persona muy amable, muy atenta, pero el personaje ya me tenía chato", comentó Jorge Aldoney.

¿Por qué Jorge Aldoney ya no es amigo de Pincoya?

En conversación con la revista Sarah, donde el modelo hizo una sesión de fotos en conjunto con su pareja Skarleth Labra a quien también conoció en el reality, Jorge se sinceró con respecto a la oriunda de Ancud.

"Nunca le compré el personaje a la Pincoya", lanzó Aldoney.

Si bien el Jorge enlistó las cualidades positivas de la cocinera, aseguró que el rol televisivo que interpreta no es especialmente de su agrado.

"La Pincoya es una persona muy amable, muy atenta, pero el personaje ya me tenía chato. La Pincoya me cae pésimo, la Jennifer me cae la raja", continuó.

"Ahora la veo en redes sociales y es su personaje, la veo por la tele y es su personaje y me patea. Ya no me encuentro con ella real, no mantuvimos ese vínculo", cerró.