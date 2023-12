Pablo Chill-e en polémica por dichos sobre Gran Hermano: "Estaba lleno de psicópatas"

Un día después de que terminara Gran Hermano, el artista urbano Pablo Chill-e se vio envuelto en una polémica por algunos dichos sobre el reality.

Todo ocurrió en X cuando el cantante escribió: "Qué bueno que se acabó 'Gran Hermano', estaba lleno de psicópatas, los cuales ahora son idolatrados".

Y agregó: "Después nos echan la culpa al género, por crear malos ejemplos".

Luego de eso recibió diversos comentarios, entre ellos uno que mencionan un caso de un artista urbano con su pareja. Por ello, Pablo Chill-e dijo en tui que luego borró: "No hay contexto. Yo solo veo empujones que cualquier pareja podría tener dentro de una discusión".

Este mensaje motivó más respuestas hacia el cantante, que decidió expresar: "Uno igual se puede equivocar en lo que escribe en esta 'wea'. Igual me las paso por el pico feminazis culias. Yo nunca le he tocado ni un pelo a una mujer y con eso me quedo tranquilo".

K bueno k se terminó Gran hermano, estaba lleno de psicopatas, los cuales ahora son "idolatrados" zzz 🥱 después nos hechen la culpa al género urbano por crear malos ejemplos xd — Pablo Chill-E (@LaflarePaulito) December 4, 2023