Pamela Díaz tuvo fuerte discusión con Fabio Agostini en "Tierra Brava"

Una fuerte discusión protagonizaron Pamela Díaz y Fabio Agostini en el más reciente episodio del reality "Tierra Brava".

Todo se originó por el acercamiento entre Agostini, capitán del equipo "Los Pequeños Gigantes" que integra Díaz, y Camilísima, miembro del equipo rival "Puro Fuego".

Luego de que el equipo rojo le negara el desayuno al verde, Agostini le regaló un chocolate a Camilísima y desató la furia de sus propios compañeros.

"Tú eres el capitán y no te puedes ir de ahí. Cuando eres un líder no nos puedes abandonar, y no me gusta tu actitud y te lo digo en tu cara", le dijo una molesta Pamela Díaz a Agostini.

"¿Qué abandoné?", respondió él y Díaz le dijo "te vengo observando desde hace días y ya me colmaste, esto no es un juego, somos un equipo".

"Están todos contra mi, ¿qué te crees, Madonna? ¿Te crees mejor que los demás?", expresó con enojo Fabio Agostini.

"Soy mejor que tu, piensa un poco", concluyó Díaz, mientras que Agostini dijo "estás súper agresiva, dando portazos y todo, eres una mal educada".