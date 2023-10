Pamela Díaz y romance con Jhonatan Mujica: "Afuera no hay ninguna posibilidad"

Se les ve en pantalla acaramelados, besándose y compartiendo gran parte de las jornadas. Pero, al parecer, no hay futuro.

Al parecer así será el romance que actualmente vive Pamela Díaz con el modelo Jhonatan Mujica dentro del reality "Tierra Brava" de Canal 13, ya que "La Fiera" señaló que "afuera no tenemos ninguna posibilidad".

En conversación con Lun desde el interior del encierro, Díaz habló del romance y señaló que "nadie vino aquí a buscar pareja o casarse" y agregó que "nada fue forzado porque estuvimos como dos semanas sin contarle a nadie, fue como algo de cabros chicos y me dejé llevar".

Además la exmodelo confesó que se siente atraída físicamente por Mujica y señaló que "me provoca paz, buena onda, me baja el nivel de locura estando al lado mío".

Sobre las críticas de sus compañeros de reality al romance, Pamela Díaz dijo que "no me interesa, para mi es verdadera (la relación), va a ser verdadera y lo que hablé con él también".

"No hay ninguna proyección afuera, pero me he sentido muy acompañada por él", concluyó.