"Para mí moriste": Chama destrozó a Mateucci tras llegada de Daniela Aránguiz

El reality "Tierra Brava" gozando de los réditos del ingreso de Daniela Aránguiz al programa. Por tercera jornada consecutiva, este martes el espacio mostró el primer día de la polémica celebridad y las consecuencias entre sus participantes.

En ese contexto se emitió una nueva, y al parecer definitiva, discusión entre "Chama" Méndez y Luis Mateucci, quienes tenían un romance que duró hasta el ingreso de Aránguiz.

"No me hagas quedar como una estúpida. Si quieres estar ahí, dímelo ahorita", le había señalado "Chama" en episodios anteriores. Sin embargo, la discusión continuó ya que esa noche Daniela Aránguiz y Luis Mateucci durmieron juntos.

¿Qué le dijo Chama a Luis Mateucci?

Pese a tomar esa decisión, Mateucci no había tenido una conversación definitiva con "Chama", que había sido su pareja en el último mes. "Yo soy recagón, nunca dejé en mi vida a una mina. Hago todo lo posible para que me dejen", reconoció el chico reality.

De todas formas fue interceptado por la venezolana y recibió un claro mensaje: "No te comportaste bien conmigo, dijiste cosas que no estás haciendo. No tienes las agallas, eres un cobarde, duermes conmigo un mes y ahora con ella. Eres cobarde y mentiroso. Cuando uno quiere a una persona no hace lo que hiciste. No eres un niño, eres un hombre que tiene que saber las cosas".

"Tú ya para mí moriste, no quiero tener una persona que jugó conmigo. Se acabó. Eres una persona que lamentablemente me traicionó como ser humano, y listo", lo remató.

"Te pido disculpas de corazón, fuiste buena conmigo y traté de devolverte todo. Pero lamentablemente yo a esta chica la amo", respondió Mateucci de manera pusilánime.