"Por eso te cagan": Sebastián de Gran Hermano se defendió de insultos de Shelao

El streamer Cristóbal Álvarez se fue con todo contra el ex participante de "Gran Hermano" Sebastián Ramírez, quien es su ex compañero del reality Doble Sensación.

El productor de eventos ha estado en la mira luego de su renuncia al reality por conflictos con la favorita del público Constanza Capelli, que fueron observados incluso por la ministra de la Mujer.

Shelao definió a Ramírez como una "basura de persona" y "canalla" en una transmisión de Twitch para sus seguidores y contó detalles sobre su relación con él.

"¿Qué sería de él si no fuera por los realities? No lo sabemos. Es un buen personaje de reality, pero no es una buena persona. Es un canalla. Ojalá que ese primer sueldo vaya directo a su hija". Además agregó que debido a su participación en programas "algo de plata debe tener. Capaz se compró dos departamentos, uno lo arrienda y con eso subsiste a base de sándwiches de potito y cerveza", dijo.

Jajajaja Shelao y su historia con Tatán 🤣🤣🤣 #GranHermanoCHV pic.twitter.com/lwlPpGJbAM — Criss (@crodriguez085) August 7, 2023

Álvarez confesó que sus conflictos con Ramírez se exacerbaron cuando éste invitó a su polola de ese entonces a salir cuando seguían en una relación.

"Este hueón la llama y le dice: oye Angelita, cómo has estado, cuándo nos juntamos, oye supe que el principito te había pegado, una lastima. Vamos a tomar algo pero por favor invítame tú que no tengo dinero", contó.

"Ahí yo dije: este tipo es una basura. Se hace el defensor de las minas, pero las trata re mal cada vez. Vivir con él es un desastre, huele a caca y está todo el día hediondo a pata", remató.

Sebastián de "Gran Hermano" se defendió

El conflictivo chico reality no tardó en responder a las críticas de Shelao y a través de su cuenta de Instagram se refirió a quienes "lo envidian".

"Pa vo pavo! Que te caga tu mina! deja el nintendo que te pone más weon de lo que eres (...) Te gusta agarrar más el mouse que ponerla, por eso te cagan", lanzó.