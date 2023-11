"Por tu condición...": "Chama" lanzó feo insulto a Miguelito en "Tierra Brava"

Un repudiable momento protagonizó la venezolana Alexandra "Chama" Méndez en el más reciente capítulo del reality "Tierra Brava".

La mujer se enfrascó en una dura discusión con Miguelito, luego de que este la hiciera callar durante la prueba de eliminación de "Botota".

"Si te gusta meterte conmigo y te gusta ser grosero, aguantate un poquito", le dijo "Chama" a Miguelito, quien respondió que "te dije que te calles porque no era tu momento de hablar".

Tras eso Méndez le recalcó que "eso es una falta de respeto" y lanzó la bomba: "Tú por tu condición no puedes faltarle el respeto a la gente, no eres un niño, compórtate como el hombre que eres. Y no me vas a mandar a callar a mí porque no eres nadie aquí", lo remató.

Miguelito quedó llorando

El insulto amargó a Miguelito, quien comenzó a cuestionar los tratos de "Chama". "La mandé a callar pero no la insulté, en cambio ella anda diciéndole a todo el mundo cosas, que Pamela es vieja, que Guarén está gorda... ¿Es necesario hablar de cuerpos?", le reclamó a Fabio.

Más tarde, durante una cena que tuvo que compartir con "Chama" y Luis Mateucci, vivió otro altercado con el argentino.

La tensión de la jornada dejó a Miguelito llorando en el patio de la casona, mientras era consolado por el resto de sus compañeros.