"Queda ahí": Miguelito zanjó rivalidad con Junior y Fabio en Tierra Brava

Un tenso momento se pudo ver hace unos días en "Tierra Brava", luego de que Miguelito decidiera nominar a Junior Playboy.

En medio del cara a cara, el exMorandé acusó al chico reality de hacer constantes bromas sobre su estatura, amenazando a la producción: "Yo veo una falta de respeto más y renuncio al programa. Es él o soy yo".

Asimismo, apuntó también contra Luis Mateucci y Fabio Agostini por apoyar las burlas de Concha, enfrentándose a este último en medio de una de las actividades de cocina.

"El enojo es un poco tonto"

Tras este episodio, el protagonista de "Paola y Miguelito" decidió dejar atrás las rivalidades con sus compañeros, por lo que se le vio jugando a la lucha libre con el ex "40 o 20".

Además, impulsado por el mismo Junior, el actor aclaró el conflicto con el modelo español.

"Si es por el cara a cara, me parece que el enojo es un poco tonto. Como tú dijiste, lo del cara a cara queda ahí", dijo el comediante peruano a Agostini.

En este contexto, el coach fitness señaló: "Me pareció un poco destructivo. Si a mí me dicen 'Fabio, no me bromees más, yo no lo bromeo más".

"Nosotros hablamos, ¿te acuerdas? Dije: 'Hueveame, pero cuando estemos nosotros dos' (sic)", respondió el actor.

En tanto, el oriundo de Canarias reveló que, a pesar de la discusión, prefirió eliminar a Azzartt "porque yo no quería que te eliminaran a ti".

"Yo no tengo ni un rollo, no vengo a hacerme rollos con nadie aquí", dijo Miguelito zanjando la polémica, a lo que Fabio respondió bromeando con que "ahora que hicimos las pases te voy a empezar a joder".