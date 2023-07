¿Quién es Fernanda? Fans de "Gran Hermano" inventaron nombres código para los rivales de Coni

Los seguidores de Coni en el reality show "Gran Hermano" son los más activos en redes sociales, tanto así que incluso cambiaron los nombres de los otros jugadores del programa de Chilevisión.

Los fanáticos de la "familia Lulo" (Coni, Jennifer "La Pincoya") inventaron un código en Twitter, para que así los otros participantes no sean nombrados y no obtengan fama.

Así, Francisca Maira pasó a ser "Fernanda" y Trinidad Cerda pasó a "Teresa", por ejemplo. Sus nombres falsos se hicieron tendencia en Chile en Twitter, donde los usuarios claramente apoyan a Coni.

Para la gente que llega tarde.

Francisca = Fernanda

Jorge = Mr Pico

Trinidad = Teresa (opcional mejor si ve que no llego a los corazones de la gente)

Skarleth = ex de pailita (ella se lo comió) / la que no me pela #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/nLgrAAAwgx — Delfi ⛓️🕷️ (@delfmac1) July 31, 2023

Gente no le demos pantalla a las 🐀🐀🐀

Fran= Fernanda

Trinidad= Teresa

Skarleth= Ex pailita

Jorge= Mister pico

Alessia= floja qla #GranHermanoCHV — Evelyn Muñoz Garay (@evelynmacaren11) July 31, 2023

La Fernanda cuando la saquemos y se de cuenta que casi todo Chile la odia, le dicen Fernanda, le cerraron el insta por hacer bullying, y le metimos miles de denuncias al CNTV por acosadora pic.twitter.com/McyWD37muS — 🌳 ElBasto 🌳 (@bastiannacho) July 31, 2023

Trinidad: “Oye la espontánea ya está”

Fernanda: “Mi amor, Cony, nos vemos en la placa wachita y si me echan a mi me vale pico porque me va a ir la raja afuera…”

No las soporto 🥹#GranHermanoChile #GranHermanoCHV pic.twitter.com/aozp5VdZLF — Francita 💟 (@frvncita) July 31, 2023

Fernanda maira: y no importa si me voy por que me va la raja afuera.



le cambiamos el nombre,tiene 1838183 denuncias,solo la conocen por hablar mal de la coni y ya le bajaron la cuenta de instagram 🐹#GranHermanoChile #granhermanoChv pic.twitter.com/hABLsJe3JB — for the gays and the girls 💋 (@wekerekechilean) July 31, 2023