Scarlette despidió a su mánager tras acordar eventos con ella aún en Gran Hermano

A través de redes sociales, Scarlette Gálvez y su ahora ex mánager informaron que terminaron su vínculo laboral luego de haber acordado eventos mientras ella aún estaba en Gran Hermano.

El productor Luis Felipe Estay dijo en su Instagram que ofrecía sus disculpas a quienes ya habían contratado a Scarlette y a quienes estaban en negociaciones para próximos eventos.

"Hoy se me comunicó de parte de ella que no está interesada en trabajar conmigo directamente, y que lo vea con otra persona. Eso por mi parte no me interesa. El acuerdo se hizo con los padres y al parecer ella no sabía, así que dejo constancia de que yo ya no tengo nada que ver con ella", escribió Estay.

Luego, la propia finalista del reality publicó un escueto mensaje: "Contrataciones, eventos, entrevistas, etc, ENVIAR DM (mensaje directo). Mi único representante".