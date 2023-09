"Se desbordó": Mamá de Cony Capelli se refirió a pelea de Gran Hermano

El fin de semana más polémico de Gran Hermano sigue generando diversas reacciones por los televidentes, y ante los malos comentarios contra Constanza Capelli –una de las protagonistas del conflicto-, su madre, Paola Capelli, publicó un video en el que analiza y defiende a su hija.

El fin de semana pasado los ánimos se caldearon en la casa estudio, al punto que detonó una discusión de dos días entre los participantes: Cony Capelli, Francisca Maira, Raimundo Cerda y Jennifer Galvarini (Pincoya).

La pelea se generó con la llegada de una de las nuevas participantes, Ignacia Michelson, quien encaró a Fran por "falsa" y por hablar de Cony a sus espaldas, además de exponer la relación que tenía la influencer en el exterior con Rai –con el que Capelli tenía acercamientos amoroso-.

Tal información fue la causante del conflicto más polémico del reality hasta el momento, donde "los Lulos" han recibido malos comentarios, en especial, la bailarina.

Dado lo anterior, Paola Capelli salió a defender a su hija a través de TikTok para respaldarla en medio del conflicto. "Ayer fue un día súper duro. Un programa complejo, duro, violento, sí, total y absolutamente, en donde sucedieron muchas cosas, muchos hechos que concluyeron en dos días de peleas y discusión", comenzó.

"Voy a hablar particularmente de Cony, siempre apoyándola a ella y Pincoya. Pero voy a hablar de mi hija, que es lo que me compete... Respecto de mi hija y de su forma, sí, podemos discutirlo, podemos cuestionarlo y podemos no estar de acuerdo. Podemos decir que se desbordó. Porque tiene 27 años, porque ha pasado tres meses con un hostigamiento súper grande", explicó.

Asimismo, precisó que el conflicto se originó con la llegada de Rai, al que Pincoya y Cony recibieron en su habitación y luego acogieron a Fran, cuando esta era tachada de "traicionera" por la habitación de "los Guarenes". También, destacó que su hija defendió a la influencer y pidió al público que la salvara de la placa de eliminación.

"Para Constanza es súper importante esa bandera de lucha, la equidad, la justicia, el sentido de lo comunitario, lo colaborativo", recalcó.

PUNTO DE QUIEBRE

Bajo la misma línea, señaló que el punto de quiebre se dio con la información de Michelson, "donde descubre un montón de cosas: sentirse utilizada, sentirse manipulada, que le mintieron. Eso también es violento, eso también es agresión. ¿Qué hace Cony? Se desborda".

Igualmente, reparó en que la forma no fue la correcta. "No es lo que deberíamos hacer, pero yo a los 27 años quizá hubiera reaccionado de la misma forma. Ahora a los 50 no, pero Cony tiene 27 años".

Respecto al conflicto que tuvo Fran y Pincoya, donde esta última empujó a la influencer por referirse a su familia, la madre de Capelli señaló que "Fran agrede verbalmente a Pincoya, Pincoya se defiende y Cony con una cara de terror evita que Pincoya le pegue a Fran, para que no salga del programa, porque no quiere quedarse sola".