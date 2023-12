Sebastián Ramírez reveló la razón por la que no fue a la final de Gran Hermano

La primera versión de "Gran Hermano Chile" llegó a su fin este domingo coronando a Constanza Capelli como ganadora.

Pese a que gran parte de los ex participantes se hicieron presentes en el estudio, la ausencia de Sebastián Ramírez llamó la atención de los televidentes, preguntándose el motivo por el que el polémico chico reality no estaba presente.

Sebastián explica porqué no estuvo en la final

Tras varias especulaciones, el productor de eventos utilizó sus redes sociales para explicar su ausencia en el estudio y desmentir a Francisco Halzinki, conocido como el "Experto en reality".

"Chiquillos, yo no fui a la cuestión porque a mi no me gusta la tele, a mi me gusta si es que me pagan, cachai. Entonces, si no me pagan, no voy", dijo Ramírez en un posteo.

Asimismo, el ex "Resistiré" aprovechó para dejar en claro que, pese a lo visto en pantalla, no tiene rencillas con Capelli, su pareja dentro del encierro.

"Ya hice la pega, todos están con trabajo, me alegro mucho. Otra cosa también. Felicitar a la Cony", expresó, refiriéndose también a los abucheos que recibió de parte del público en el estudio.

"Hay miles de especulaciones respecto de porqué ganó la Cony (...) Felicito a la flaca, me cae bien, siempre me cayó bien, pero si discutimos fueron por cosas, y es así la cosa, no más. Es así el reality, es así el formato, van a haber roces y todo", aclaró.

Además, el polémico personaje arremetió contra Halzinki, llamando a los portales de farándula a parar "de hablar de mí y hacerme la vida imposible".

"Compadre, a mí me van a seguir llamando los realitys sí o sí, guste o no te guste. Me llamaron de 'Tierra Brava', y no voy a entrar porque las grabaciones van a terminar ahora. Para de hablar mierda de mí (sic)", sentenció.