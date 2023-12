Seguidores de Gran Hermano despidieron con todo a las finalistas en Argentina

La noche de este jueves, las finalistas de "Gran Hermano" vivieron un emotivo momento al abandonar la casa-estudio que las albergó por casi seis meses.

Tras su salida del inmueble, Jennifer Galvarini, Constanza Capelli y Scarlette Gálvez fueron llevadas a un hotel en Buenos Aires, saliendo esta tarde rumbo al aeropuerto.

Al llegar a Ezeiza, donde tomarán un vuelo a Chile a las 17:50 horas, las tres jugadoras pudieron compartir con seguidores del reality show, quienes fueron a despedirlas.

En varios registros, se puede ver a la fanaticada de Coni, que asistieron en masa al aeropuerto, reuniéndose con la bailarina y entregándole su apoyo para la final.

En tanto, Pincoya y Eskarcita también recibieron el cariño del público trasandino, quienes se acercaron a saludarlas y tomarse fotografías.

Las participantes del programa, que vivirá su final este domingo 3 de diciembre, arrivarán en el aeropuerto de Santiago a las 20:10 horas de este viernes, donde se espera que sean recibidas por sus fanáticos.

Constanza with fans in the airport pic.twitter.com/aytD3irusU