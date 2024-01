Shirley Arica se enfrentó a "Chama" en su regreso a "Tierra Brava"

Tras unas semanas fuera por una lesión, Shirley Arica regresó a la hacienda de "Tierra Brava".

Mientras el equipo rojo competía, el verde recibió con los ojos vendados a la peruana debiendo adivinar, a través de interacciones, de quién se trataba.

Al descubrir que era Shirley, el equipo, liderado por Luis Mateucci, recibió con cariño a la chica reality, que aseguró que espera ser enemiga de Alexandra "Chama" Méndez.

"Siempre se vendió como una persona frontal y no lo ha sido, ha dicho muchas cosas de mí que no son ciertas, y tengo que hablar con ella", dijo sobre la venezolana.

Confrontó a "Chama"

En un adelanto del próximo episodio, se ve que Botota consulta a Arica si vio el programa estando fuera, asegurando saber todo lo que Méndez ha dicho sobre ella.

"Si eres tan frontal debiste decírmelo a la cara, no hablar mierdas de mí (sic)", lanzó la modelo a Alexandra. "Dijiste que tengo un currículum re contra recorrido y que tú solo has estado con puro top. Luego dijiste que no tengo nada en el cerebro y que no sirvo para nada", añadió, descolocando a la venezolana.

"Siempre dije que no hacías las actividades y eras floja", respondió "Chama", además de asegurar que no recordaba haber hablado mal de su compañera.

"Si quieres decirme algo, dímelo a mí", sentenció Shirley.