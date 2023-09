"Si me dicen algo, pido la renuncia": La reacción de Rubén tras graves acusaciones de Scarlette

Revuelo causaron las acusaciones de Scarlette Gálvez hacia Rubén Gutiérrez en el reality show "Gran Hermano", donde la joven bailarina dijo que el excarabinero la tocó sin su consentimiento, mientras ella dormía.

Los seguidores del programa reaccionaron indignados, pidiendo la expulsión de Rubén, mientras que la transmisión por Pluto TV estuvo interrumpida antes del estelar del domingo.

Cuando volvieron las cámaras, se pudo ver una escena en la piscina, donde Tubén conversó con Hans y le explicó: "Conté todo, todo. Si me dicen algo voy a pedir la renuncia".

“conté todo, si me dicen algo pediré la renuncia, no puedo estar así, en un ambiente así, creo que he sido el más respetuoso de todos, encuentro que me he acercado a todos” dice Rubén careraja’.

"conté todo, si me dicen algo pediré la renuncia, no puedo estar así, en un ambiente así, creo que he sido el más respetuoso de todos, encuentro que me he acercado a todos" dice Rubén

"No puedo estar así. Creo que he sido el más respetuoso de todos, encuentro que me he acercado a todos", alegó Gutiérrez.

Semanas atrás, fanáticos del programa ya habían denunciado situaciones de acoso con otras participantes por parte de Rubén, como con Francisca Maira.

🔴 EL CASO RUBEN (ACTUALIZACIÓN)🔴



Segun Mr Gio (quien filtro los hechos entre Pincoya y Fran), Skarcita fue al Confesionario a quejarse por el Acoso de Ruben hacia ella, lo que ha derivado en la apertura de un Caso, ¿Se viene Placa Directa o Expulsión?#LaResistenciaLulo pic.twitter.com/PhJbpdSxLV — #TheLulosShow MONICA 3331 (@gaaaaaaaaa4639) September 10, 2023