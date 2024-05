"Si tengo que fingirlo...": Graban a Oriana Marzoli recibiendo instrucciones para generar pelea

A través de redes sociales se hicieron virales las imágenes del momento en que la participante de "Ganar o Servir", Oriana Marzoli, recibe instrucciones para actuar un conflicto en el reality show.

La señal privada de VTR transmite momentos sin editar del programa y captó justamente el instante en que la venezolana se acerca a los camarógrafos.

"¡Nuestro momento!", gritó la modelo cuando se dio cuenta que era seguida por varias cámaras antes de entrar a la casa junto a Fran Maira.

"Me estay huebiando que te comiste a mi mino (sic)", le dice Fran Maira a modo de broma y dando a entender lo que le pidieron actuar a la española.

Tras ser consultada por Maira, ella contó que le pidieron "que se activara": "Que me tengo que activar. Me han dicho tanto con Luis (Mateucci), que ya se lo habían pedido y se lo van a volver a pedir, o sea que tire un poco conmigo porque es que si no...".

"No me gusta una mierda, pero vamos, si tengo que fingirlo, lo finjo, pero tampoco que vaya a parecer que o estoy muriéndome por este hueón cuando me importa tres cojones, literalmente", agregó.