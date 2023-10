Skarleth Labra tomó una decisión sobre "Gran Hermano" tras tragedia familiar

La participante de "Gran Hermano", Skarleth Labra, tomó una decisión sobre su futuro en el reality.

La semana pasada la joven tuvo que abandonar el encierro pese a haber reingresado horas antes producto del repechaje.

El sensible fallecimiento se abuela la obligó a dejar la casa y a abandonar a sus compañeros. Incluso Jorge amagó con renunciar debido a la salida de Skarleth.

¿Volverá Skarleth a Gran Hermano?

A través de su cuenta de Instagram, Skarleth Labra comunicó su determinación respecto al reality show.

"Quiero agradecer a todas las personas que me enviaron sus condolencias, cariño y apoyo. Me ayudaron a amortiguar un poco el dolor y la pena que siento", comenzó diciendo la joven.

"También quiero decirles que volveré al reality porque me ayuda a distraerme y también porque mi abuelita me veía siempre, me acompañó siempre y ahora la siento conmigo", confirmó.