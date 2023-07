"Son demonias": el descargo de Pincoya tras ser nominada en Gran Hermano

Un tenso momento se vivió en la casa de "Gran Hermano" luego de que Skarleth y Rubén, los líderes de la semana, escogieran a Jennifer, también conocida como "Pincoya", para ser la quinta nominada en la placa de eliminación.

"La mando porque es una persona insensible con los sentimientos de las demás personas. Uno no puede entregarle la confianza porque te puede hacer daño", explicó Skarleth antes de nombrarla.

Tras esto, la oriunda de la Isla de Chiloé aprovechó para hacer duros descargos contra ambos, iniciando con el exuniformado.

"Me voy a dirigir a mi amigo Rubén que, según él dice, no le cae mal a nadie, pero tiene sus diferencias conmigo. Yo sé cuál es su yaya que él tiene conmigo. Su yaya es que yo no me presto para su leseo ni para sus chanchullos", lanzó, argumentando que los roces comenzaron luego de que ella se negara a participar de un "cara a cara".

Posteriormente, la chilota se refirió al grupo de mujeres integrado por Vivi, Fran, Alessia y Skaleth, diciendo: "Encuentro que maquinan, que se ven todas tan buenas, todas amigas, todas angelicales, son unas demonias, maquinan cosas para hacer daño a los demás".

"Yo por lo menos si digo algo, lo digo en la cara y lo digo de frente y no me presto para chanchullos. Si me tengo que ir de acá, pero me voy con la frente en alto", sentenció Jennifer.

🔴 ARDIÓ TROYA CTM!! PINCOYA ULTRA MEGA HIPER BASADÍSIMA Y DETONADÍSIMA🔥🔥🔥 DESTRUYÓ EN VIVO A RUBÉN Y LE SACÓ LA MASCARA EN FRENTE DE TODA LA CASA Y LATAM 🚬🚬🚬 #GRANHERMANOCHV



[En qué habrán estado pensando Rubén y Skarleth al meterse con la Jennifer.... 🤣] QUEENCOYA 🔥 pic.twitter.com/iaqG43gnGa — Alee (@SoyAleeOrtiz) July 21, 2023

El intenso round con Skarleth

Poco después, Galvarini encaró a la joven de 18 años, expresando no tener "ninguna mala onda con ella, me cae la raja, pero si me provoca y saca a colación a cada rato, y sigue con el tema, le voy a contestar y no en buenos términos", añadiendo que la bailarina "sabe muy bien que si está acá es porque anduvo con el cantante urbano (Pailita)".

"Yo estuve con él, yo lo conocí, yo me lo comí, tú no has abierto una conversación con él, entonces no puedes opinar...", respondió la bailarina. "Tienes 48 años, y eres inmadura" agregó.

"Cuando no tienes más argumentos, sacas el tema de la edad. Lo único que te voy a decir, es que no me haré parte de la peladura que tienes con ese cabro", contestó la "Pincoya", afirmando que la tiktoker "se llena la boca" hablando mal del intérprete de "Llámame Bebé".

"Dejo en claro, que por favor nadie más me vuelva a preguntar por mi ex. Ya es una etapa superada", zanjó Skarleth para cerrar el asunto.