"Team Coni": Maite Orsini declara apoyo a Constanza de Gran Hermano

Este lunes, durante la transmisión de "Gran Hermano" por Pluto TV, Cony Capelli hizo una declaración sobre sus experiencias amorosas que fue viralizada en redes sociales.

En medio de la conversación, la bailarina clásica declaraba ser "mañosa" a la hora de tener citas, asegurando que "salir a comer y hablar de tu vida es algo muy íntimo y ese espacio se tiene que generar antes, por lo menos con una conversación, tantear un poco".

Bajo esta misma línea, la joven lanzó: "Si me siento y me habla de Pinochet, lo voy a mandar a la...perdón por eso, pero es mi posición política".

Coni diciendo que necesita conocer primero a la persona antes de una Cita.



C: “Porque si me siento y me habla de Pinochet lo voy a mandar a la concha de su madre”

