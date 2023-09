"Tengo códigos": Junior Playboy reveló otras ofertas antes de "Tierra Brava"

Fue el primer confirmado del reality "Tierra Brava" pero Junior Playboy pudo haber llegado a otras instancias televisivas.

Según explicó el propio José Luis Concha, su verdadero nombre, recibió otras ofertas para volver a la TV, entre ellas el reality "Gran Hermano" de Chilevisión.

"Me dejé pololear, pero antes de optar por las lucas tengo códigos", dijo a LUN el exintegrante de "40 ó 20" y "Pareja Perfecta", por lo que prefirió ingresar al reality con un equipo de producción con el que ya compartió y confió en su trabajo.

Asimismo, afirmó que "para los que piensan que no hago nada les digo que no estaba preso ni en un hospital, siempre estoy trabajando. Si no he asistido a los programas de TV es porque no estaban pagando. Yo no estoy para hacer show gratis, mi tiempo es valioso".

Otro participantes confirmados para "Tierra Brava"

Además de Junior Playboy, el reality ha confirmado a otros tres participantes de los 16 que estarán en el programa.

Eva Gómez, Pamela Díaz y Jhonatan Mujica son los otros confirmados para "Tierra Brava".