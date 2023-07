Tensión en "Gran Hermano": participantes estuvieron a punto de llegar a los golpes

Este domingo "Gran Hermano" vivió su quinta jornada de eliminación, donde Fernando terminó dejando la casa en medio de varias discusiones.

El primer "encontrón" de la noche tuvo lugar cuando Jorge, en medio de una dinámica en la que debían pararse detrás del participante que esperaban que abandonara la casa, se inclinó por Francisco, argumentando que el hombre de 61 años "es el que menos gana estando aquí".

Tras estos dichos, Sebastián pidió la palabra a los conductores, lanzándose contra el actual Mister Chile.

"Yo no entiendo con qué autoridad, qué te creís tú para enjuiciar a la gente...De quién lo hizo mejor esta semana, que lo hizo mejor esta semana que la otra ¿Quién te creís tú para decir eso? (...) la gente vota, la gente elige, la gente enjuicia. No sé, como quieras ponerle, no entiendo por qué te cargas con esa autoridad", manifestó el chico reality.

"Porque en la vida y en este reality se trata de enmendar errores, yo siento que la Coni sí lo ha hecho. Si yo pongo en una balanza quién de aquí siento que es la que más quiere estar en este reality, es ella", respondió el ingeniero comercial.

Pero la discusión no quedó ahí, ya que Ramírez insistió en que "no eres quién para estar diciendo quién merece o no estar acá", obligando al programa a ir a comerciales y relevando a la vuelta de estos que Jorge tuvo intenciones de terminar la pelea a golpes.

Sebastián encara en vivo a Jorge. #GranhermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/5RrnCgg8T5 — Un follower mas (@soyunfollowmas) July 24, 2023

El llanto de Skarleth

Otro tenso momento se vivió más tarde, luego de que Skarleth rompiera en llanto al conocer que Fernando, mejor conocido como Bambino, debía abandonar la casa.

Tras las palabras de Sebastián contra el productor de eventos, la expareja de Pailita explotó contra sus compañeros.

"Estoy chata, pura gente de mierda hay en esta casa hueon (sic)", expresó entre lágrimas la oriunda de Punta Arenas, siendo contenida por Rubén.

Segundos después, la joven arremetió contra Pincoya, quien esperaba que fuera eliminada del programa.

"Cállate Pincoya hueon, tú erís la más falsa, tú pelai a todo el mundo, no sé de qué hablai de pelambres...yo nunca pelo hueon y tú erís la más peladora, la que habla más mal de todas las personas que hay acá", lanzó Labra.

"La otra llorando ahí como una loca. De rayás que son, yo a la tipa no le hice nada", dijo la chilota ante el ataque de la tiktoker.

🔴 NO LA PUEDEN CREER: EL GRUPO JURABA DE GUATA QUE LA PAREJA DISNEY ERAN LOS FAVORITOS DEL PÚBLICO 🔥 #GranhermanoCHV



Skarleth "pura gente de mierda hay en esta casa hueón (...) cállate Pincoya, hueón tú eres la más falsa, tu pelai' a todo el mundo, no sé de qué hablai' de… pic.twitter.com/mOuil3fofq — Alee (@SoyAleeOrtiz) July 24, 2023

El round entre Coni y Trini

Más tarde, otro conflicto tuvo lugar cuando Constanza encaró a Trinidad por votarla en la última gala de nominación.

"Cara de raja, con todas las hueas que hacís...(sic)", comenzó diciendo la exbailarina clásica mientras sus compañeros se encontraban hablando de las compras de la semana.

"¿Por qué no me pegai pa' que te vayai' pa' afuera?", lanzó la azafata, pues la violencia física es motivo de expulsión en "Gran Hermano".

Ante esta discusión, los otros participantes se acercaron a ambas para prevenir que pasara a mayores.

"Insidiosa. Eres una envidiosa, patética. Eras mi amiga y yo te defendí ante todos los hueones y ahora me venís a votar a mí...desleal", dijo Capelli a la también actriz.

"Obvio que sí porque quiero que te vayai'", respondió Cerda.

"¿Corazones unidos? Eres una falsa, nadie confía en ti", sentenció Constanza.