Tierra Brava: Miguelito encaró a Junior Playboy tras bromas por su físico

Miguelito protagonizó uno de los primeros desencuentros del reality "Tierra Brava", debido a los comentarios sobre su físico por parte de algunos participantes, especialmente Junior Playboy.

Un tenso momento se vivió en el cuarto capitulo, donde se pudo ver al exAmor Ciego decir "¿No es tarde para que el niño ande afuera?" cuando vio pasar a Miguelito en el patio, mientras estaba con compañeros. El comentario fue replicado hostilmente por el aludido: "¿Hay que reírse?".

"Dije la gente adulta", señaló Junior, pero el actor le preguntó de vuelta "¿Tú eres adulto? No, hasta un infante se comporta mejor que tú, para que sepas". "Este no respeta nada, un día me vas a pillar", apuntó el chico reality en tono de broma.

"Si quieres respeto, tienes que respetar, viejo. El respeto no es obligado, se gana", le dejó claro Miguelito. "Se gana en el campo de batalla, luchando, peleando y ganando de verdad", exclamó Junior siguiendo su personaje.

Por lo que el actor le lanzó de vuelta "¿A quién le has ganado tú?, antes de retirarse.

En tanto, la participación de Miguelito se ha ido opacando con el pasar de los días y algunos compañeros lo han notado. Pamela Díaz señaló que habló con él y le dijo que "estaba cansado que todo el día le estuvieran diciendo pesadeces. Está bien un par de veces, no todo el tiempo".

Asimismo, se puede ver una conversación entre el comediante y Luis Mateucci donde lo instó a conversar las cosas. "No puedes apagarte tan rápido, porque siento que no estás siendo tú mismo. Si algo te molesta tienes que decirlo", dijo el modelo.

"Está bien reírse conmigo, pero no de mí todo el tiempo", reparó el actor.