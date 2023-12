Uriel de "Tierra Brava" destapó romance con Paloma Mami: "Nadie se enteró"

En la última emisión de "Tierra Brava", Uriel Romero sorprendió al revelar que mantuvo una relación con la cantante Paloma Mami.

Mientras el artista urbano tenía una íntima conversación con Arturo Longton sobre sus sentimientos hacia Dani Castro, confesó a su compañero de encierro que ya había salido con famosas anteriormente.

Así, Romero reveló a la "leyenda" de los realities que mantuvo un romance con la intérprete de "Goteo": "Duramos dos meses y medio, nadie se enteró", contó, sorprendiendo a Longton.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paloma Mami (@palomamami)

"Teníamos mucha química, es una diosa", añadió.

Asimismo, el "Futuro fuera de órbita" admitió más tarde al ex panelista de "Gran Hermano" sentirse atraído hacia Fran Undurraga.

"Me gustaría besar a la nueva (...) me llamó la atención. Me llama mucho 'Uri, Uri', así y encima hablamos mucho", dijo el cantante, aclarando luego que, pese al interés, "no pasa nada".