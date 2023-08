"¡Uy, la señora conchijunta!": Francisca García-Huidobro se lanzó contra Mónica de Gran Hermano

La panelista de "Gran Hermano", Francisca García-Huidobro decidió entregar su visión sobre la estadía de Mónica Ramos en el reality show.

En un inicio, se esperaba que la jugadora de 77 años sería una de las más queridas por el público, pero ha sido lo contrario.

Todo comenzó a raíz de la inesperada votación de Jorge Aldoney, que este miércoles decidió hacerlo por Mónica, lo que generó que el público del estudio vitoreara.

"Espontáneamente la gente aquí se alegró", dijo García-Huidobro, según información recopilada por Tiempo X.

"La encuentran fome, no aporta nada", agregó Arturo Longton.

La "Dama de Hierro" continuó analizando el comportamiento de Mónica y aseguró que aburre al público.

"Cuando esta buena onda es una abuelita tierna, últimamente no lo es.... Lo cierto que lo que a mí me pasa con ella es que me disgusta, cuando la veo tan choreada, irascible, está todo el tiempo tan enojada, que siento que no lo está pasando bien y eso hace que los demás tampoco lo pasen bien", reflexionó.

Finalmente, recordaron el momento en que Mónica encaró a Constanza por no darle comida a Bigotes. "'Es que tú estabas ocupada', le decía. ¡Uy la señora conchijunta! No tuvo ningún problema con otras situaciones...", dijo García-Huidobro.