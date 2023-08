"Váyanse a la con...": La Pincoya se descargó sin pelos en la lengua en Gran Hermano

Jennifer Galvarini, "la Pincoya" del reality show "Gran Hermano", vivió un momento de furia contra sus compañeros de encierro.

En el programa del domingo, Chilevisión mostró cómo la integrante de la casa se aburrió de estar repetidamente en placa de eliminación, nominada por los otros miembros del hogar.

"Así como se portan conmigo, ¿creen que les voy a cocinar? Chicas, ni cagando. Si me quieren votar, vótenme con ganas. Cocinen ustedes, yo no les voy a cocinar porque no soy su nana", lanzó Pincoya luego de recibir reclamos de Viviana y Rubén.

¿Cuál fue el origen de su rabia?

Mientras la mayoría de los concursantes realizaba la "prueba de supermercado", Pincoya se quedó sola con Lucas y Sebastián, por lo que ella propuso preparar un almuerzo para los tres. Sin embargo, cuando el resto de los jugadores volvió no había comida para ellos.

Un grupo -justamente quienes han votado contra ella- se molestó con Pincoya y la chilota respondió: "¿Quieren irme a acusar? Háganlo. Ahora tienen motivos, cállense, ahora van a tener motivos para ir a votar".

"Son unas mal agradecidas de mierda, y no es que se los saque en cara, pero hay que recordarles. Lavo la ropa, se las seco, les hago postres, les hago todo, me porto la raja, y son una mierda. Váyanse a la conche..., y agradezcan que no me las puedo agarrar a pencazos, yo no soy su empleada", enfatizó.