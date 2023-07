"Vino a dejar la cagada": Coni y Sebastián protagonizan intensa discusión en "Gran Hermano"

Una fuerte discusión entre Coni Capelli y Sebastián Ramírez, que habían tenido un intenso romance estas últimas semanas, se vio en la emisión de "Gran Hermano" este martes.

El conflicto se originó en medio de una conversación del chico reality con "Pincoya", donde aludió en una frase a la exbailarina clásica, que se encontraba a su lado.

"Me caen todos mal, menos tú (...) la Coni tampoco me cae mal, pero se le escapan los enanos. Estoy chato de tanta sensibilidad, tanta huea...tanto correteo", soltó Ramírez.

Ante esto Capelli, que ya estaba molesta con Sebastián por su reciente cercanía con Trinidad, dijo: "Me preocupa tu inmadurez (...) No muerdas la mano de que te dio de comer, no sé si te lo enseñaron, no sé si tienes modales, educación y valores", mientras el ex "Amor a Prueba" reitaraba a gritos que no quería hablar con ella.

"Voten a este hueon para que se vaya, porque la verdad, vino a puro dejar la cagadada (sic)", expresó Constanza dirigiéndose al público. "

"Con la Trini no hablamos de ti. No eres el centro de atención acá. No estoy ni ahí contigo, tú te estás pasando rollos. Te perseguiste, no hablamos de ti", respondió.

Esta discusión no es la primera que protagoniza Ramírez pues, a dos semanas de su llegada a la casa, ya ha tenido conflictos con sus compañeros, estando al borde de los golpes con Jorge el pasado domingo.