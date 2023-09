Vivi, Bambino y Maite de "Gran Hermano" se lucieron en alfombra roja de Pastelito

A varias semanas de sus respectivas salidas de "Gran Hermano", los ex participantes Viviana, Fernando "Bambino" y Maite participaron de un particular evento público.

Los tres ex chicos reality fueron invitados a "Welcome to the Circus", una gala organizada por el Circo de Pastelito para celebrar la llegada del mes del circo.

Allí los jóvenes usaron sus mejores outfit para desfilar por una alfombra roja que también tuvo a figuras como "Kanela" Muñoz, Julián Elfenbein y el cantante Jordan, entre muchos otros.

"Que pasen rápido, que nuestros amigos de 'Gran Hermano' ingresen directamente al circo", pedían los animadores del evento, mientras Vivi, "Bambino" y Maite se fotografiaban con el público.