"Yo tengo dignidad": Chama encaró a Mateucci por llegada de Daniela a "Tierra Brava"

La llegada de Daniela Aránguiz al reality "Tierra Brava" no sólo marcó positivas cifras en términos de audiencia, también remeció a los participantes del programa.

Los más "afectados" fueron Luis Mateucci -quien había tenido un romance público con Aránguiz antes de entrar al reality- y Alexandra "Chama" Méndez, la venezolana con quien el argentino tuvo una relación durante su estadía en "Tierra Brava".

Luego de que la ex "Mekano" los encarara a ambos por el acercamiento que tuvieron en el encierro, fue el turno de "Chama" de aclarar las cosas con Mateucci.

"Le conté todo lo que tenía que contarle: lo que hice con vos, lo que no hice, todo. No puedo mentir", le confesó el argentino, lo que indignó a la venezolana.

¿Qué le dijo Chama a Mateucci?

"¿Para qué le tienes que decir eso? Si nosotros hicimos algo es entre tú y yo. ¿Por qué le tienes que dar explicaciones?", le preguntó de vuelta y él respondió que "Daniela me mueve el piso".

"No me hagas quedar como una estúpida. Si quieres estar ahí, dímelo ahorita. Ella es la que va a decidir, porque te tiene como un perrito desde que llegó. No te puedo respetar de esa forma, yo no estoy para estas tonterías y tampoco mi vida privada la hago pública. Haz lo que quieras, pero yo tengo dignidad. Si dices que te mueve el piso, ¿yo qué te muevo?", lo remató "Chama".

Después de esa discusión la pareja se separó y no volvieron a ser vistos juntos dentro del reality show.