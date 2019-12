Revelan en qué gastó Nicolás Gavilán el dinero ganado en "Pasapalabra"

El gemelo de Nicolás Gavilán, Matías, regresó a "Pasapalabra" y reveló más detalles de lo que hizo su hermano tras ganar el programa, en el que se llevó 396 millones de pesos en agosto.

Según reconoció, la plata le llegó "hace rato" y con ella "se compró un departamento y ahorró el resto".

Ahora, ambos viven juntos en Concepción, por lo que Julián Elfenbein lo empezó a molestar: "El depto de los hermanos Gavilán... yo pondría un cartel afuera: 'Pasión de Gavilanes', pero son bien portados los dos".

El conductor del espacio le dio la oportunidad a Matías de expresar su opinión sobre el estallido social en el país y su respuesta fue aplaudida.

"A mí me gusta lo que está pasando. Creo que está bien. Para nosotros es una suerte que pase ahora y no más tarde. En algún momento tenía que pasar", reflexionó el joven.

"Yo creo que la solución no la han dado y la tenemos que elegir entre todos", continuó: "Pero lo que pasa es que los chilenos no sabemos elegir nada, siempre lo que hacemos es pedir, mediante las manifestaciones. Ahora hay que empezar a ejercer la ciudadanía, elegir cosas. Nosotros decidir y que no decidan por nosotros, algo que nunca hemos hecho en la historia".