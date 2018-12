Revuelo causó denuncia de violación de actriz de "Patito Feo" contra compañero de elenco

Un verdadero revuelo se generó en Argentina luego que la actriz Thelma Fardin, quien se hizo conocida por la serie infantil "Patito Feo", denunciara que su compañero de elenco en ese entonces, Juan Darthes, la violó cuando ella tenía 16 años.

El hecho ocurrió el 2009, cuando él tenía 45 años, durante una gira que la producción realizó en Nicaragua. Mientras se hospedaban en un hotel, sostiene la actriz, el hombre la forzó a tener relaciones sexuales.

"Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que le tocara y me dijo: 'mira cómo me ponés", sostuvo a través de un video.

En el registro, está acompañada de 50 actrices que denunciaron diversos hechos de acoso y abuso sexual en el mundo del espectáculo.

No es la primera vez que Darthes enfrenta este tipo de acusaciones. El año pasado, la actriz Calu Rivero denunció a su colega por acoso sexual durante las grabaciones de la teleserie "Dulce Amor". Esto fue lo que motivó a Thelma Fardin hablar 10 años después.

La defensa del actor

A través de su cuenta de Twitter, que luego eliminó, Juan Darthes tildó la denuncia como una "locura", además de señalar que está tomando todas las medidas judiciales posibles.

"No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme", apuntó.

Tras ese mensaje, decidió eliminar su cuenta, generando diversas reacciones en la prensa argentina.

Macri y una contundente decisión

Sobre medidas, el Presidente argentino, Mauricio Macri, decidió quitar un spot publicitario contra la violencia de género donde participaba el actor.

Por respeto a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés resolvimos levantar de estas redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 12 de diciembre de 2018

"Por respeto a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés resolvimos levantar de estas redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte", escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter. "El compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres", añadió.

Bajo esa misma línea, la agrupación de Actrices Argentinas salió a brindar todo su apoyo a Fardin.

"El tiempo de impunidad para los abusadores debe terminar", indicaron a través de un comunicado donde fueron parte diversas figuras del teatro y la televisión.

El spot que Macri mandó a quitar.